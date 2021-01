Κουβέιτ: Αγκαλιές παραγόντων με... διαιτητή μετά την κατάκτηση του κυπέλλου! (vid)

Κυπελλούχος Κουβέιτ η Νάντι και οι παράγοντες της ομάδας το γιόρτασαν με την ψυχή τους μέσα στη σουίτα. Υπάρχει όμως κάτι που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, μιας και οι νικητές σήκωσαν στον αέρα τον... διαιτητή του τελικού με την Κάντσια! Οταν κατέβασαν τα στόρια, το κακό είχε ήδη γίνει και αναμένονται αντιδράσεις...

Last night, members of Nadi Kuwait celebrated their 2-1 Crown Prince Cup Final win against arch rivals Qadsia by throwing the referee up in the air in their private box.

Nothing to see here... pic.twitter.com/lDy5xnT8kq

