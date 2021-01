Η Αλ Κουβέιτ κατέκτησε το Κύπελλο και πανηγύριζε μαζί με τον διαιτητή (vid)

Για ένατη φορά στην ιστορία της η Αλ Κουβέιτ στέφθηκε Κυπελλούχος, καθώς πήρε τη νίκη στην παράταση με 2-1 επί της Αλ Καντισίγια.

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα παίκτες και προπονητικό επιτελείο ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Ο χορός και τα τραγούδια συνεχίστηκαν μέχρι αργά στα αποδυτήρια αλλά και στα γραφεία της ομάδας.

Εκεί, όπου βρισκόταν και ο διαιτητής του τελικού και πανηγύρισε κι αυτός, όπως φαίνεται και στα παρακάτω πλάνα, για την κατάκτηση του Κυπέλλου από την Αλ Κουβέιτ. Εκτός αυτού, ακόμα και τα μέλη του συλλόγου αποθέωσαν τον ρέφερι και τραγουδούσαν το όνομά του, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε...

Last night, members of Nadi Kuwait celebrated their 2-1 Crown Prince Cup Final win against arch rivals Qadsia by throwing the referee up in the air in their private box.

Nothing to see here... pic.twitter.com/lDy5xnT8kq

— COPA90 (@Copa90) January 13, 2021