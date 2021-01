Η πιο τέλεια ποδοσφαιρική... υιοθεσία που έγινε ποτέ (vid)

Παραμονή Χριστουγέννων, στην αναμέτρηση Δε Στρόνγκεστ – Νασιονάλ Ποτόσι για το πρωτάθλημα Βολιβίας, ένας υπέροχος σκυλάκος βρέθηκε να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας στο στόμα του ένα ποδοσφαιρικό παπούτσι. Εκείνος που τον είχε απομακρύνει από το γήπεδο, ήταν ο Ραούλ Κάστρο των γηπεδούχων.

Το φοβερό στην ιστορία είναι ότι είχε την πλέον όμορφη συνέχεια, καθώς έγινε γνωστό ότι ο Κάστρο τελικά υιοθέτησε τον Κατσίτο και ο σκυλάκος εκτός από ένα αστείο highlight, κέρδισε μία ζωή γεμάτη αγάπη, στην πιο τέλεια ποδοσφαιρική υιοθεσία.

PAWS THE MATCH: A dog ran onto the pitch at this soccer game in Bolivia. Play had to stop for a few minutes before one teammate could pick up the pup and carry it off the field pic.twitter.com/bTzsbxSZjz

— NowThis (@nowthisnews) January 3, 2021