Αμυντικός φόρεσε τα γάντια και έκανε μυθική επέμβαση (vid)

Συνέβη στο Μαρόκο, στην αναμέτρηση της FUS Rabat με την DHJ. Ο τερματοφύλακας της πρώτης αποβλήθηκε στο 81' και ο αμυντικός Ανάς Μπαχ φόρεσε τα γάντια του, καθώς δεν είχε άλλη αλλαγή η ομάδα του. Στην εξέλιξη της φάσης, οι αντίπαλοι εκτέλεσαν τέλειο φάουλ, η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, αλλά ο Μπαχ απογειώθηκε στην κορυφαία επέμβαση μη κανονικού πορτιέρο για το 2020.

FUS Rabat's Anas Bach is truly a versatile player, saved his side yesterday from certain defeat against DH Jadida in the Botola Pro 1.

Performs well as a fullback, wingback, midfielder and now as a goalkeeper.

His positionning was wrong but the reflexes shown https://t.co/h2pLX3iXSF

