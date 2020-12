Μπορεί να ηττήθηκε στην ψηφοφορία των βραβείων «The Best» της FIFA, αλλά το ξεχωριστό του αποτύπωμα και η προσφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ποδόσφαιρο τιμήθηκε και με το παραπάνω.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αναδείχθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου ο φετινός νικητής του «Golden Foot», του ετήσιου βραβείου που απονέμεται υπό την υποστήριξη του Μονακό και του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β' για 18η σερί χρονιά και το βράδυ της Κυριακής (20/12) παρέλαβε κι επίσημα τον τίτλο του, σε κεκλεισμένων των θυρών εκδήλωση στο Πριγκιπάτο. Μάλιστα, ως είθισται στους νικητές του βραβείου, το «Χρυσό Πόδι» του «CR7» θα βρίσκεται, πλέον, σε περίοπτη θέση στο πάνθεον του «Champions Promenade» (περίπατος των πρωταθλητών) της πόλης.

«Είμαι χαρούμενος που τα αποτυπώματα των ποδιών μου θα βρίσκονται κοντά σε άλλους σπουδαίους πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς που με ψήφισαν. Είναι μεγάλη τιμή να λάβω αυτό το βραβείο. Πάντα θα δίνω τον καλύτερο εαυτό μου, για να παίζω καλά και να σκοράρω», τόνισε ο CR7 στο πλαίσιο της βράβευσής του.

I am honored to win the @goldenfootofficial and to be immortalised on the Champion Promenade in Monaco, together with some of the greatest football legends of all time! I am truly humbled and want to thank the fans all over the world for having voted for me #goldenfoot2020 pic.twitter.com/HEWgjDUxgV

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 20, 2020