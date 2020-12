FIFA «The Best»: Ο Φαν'τ Σχιπ ψήφισε Φλικ, ο Μπακασέτας Κλοπ

Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία «The Best Of FIFA 2020» όπου αναδείχθηκαν ο καλύτερος άνδρας ποδοσφαιριστής και καλύτερη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια, όπως επίσης και οι καλύτεροι προπονητές και καλύτεροι τερματοφύλακες σε άνδρες και γυναίκες.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν οι προπονητές κι αρχηγοί των Εθνικών ομάδων όλου του κόσμου, οι φίλαθλοι, αλλά κι εκπρόσωποι των media όλων των χωρών. Μεταξύ αυτών και ο Τζον Φαν'τ Σχιπ, με τον Τάσο Μπακασέτα. Ο πρώτος ψήφισε τον Φλικ καλύτερο προπονητή, ενώ ο δεύτερος τον Κλοπ! Από εκεί και πέρα, ο Ολλανδός τεχνικός ψήφισε κορυφαίο ποδοσφαιριστή τον Λεβαντόδσκι, όπως και ο Μπακασέτας.

Αναλυτικά οι ψήφοι τους για τον κορυφαίο προπονητή και κορυφαίο παίκτη:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Φαν’τ’ Σχιπ: Χανς Φλικ (5 β.), Γιούργκεν Κλοπ (3 β.), Μαρσέλο Μπιέλσα (1 β.)

Μπακασέτας: Γιούργκεν Κλοπ (5 β.), Χανς Φλικ (3 β.), Ζινεντίν Ζιντάν (1 β.)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

Φαν’τ’ Σχιπ: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (5 β.), Κριστιάνο Ρονάλντο (3 β.), Λιονέλ Μέσι (3 β.)

Μπακασέτας: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (5 β.), Λιονέλ Μέσι (3 β.), Κριστιάνο Ρονάλντο (1 β.)

Από την πλευρά τους ο προπονητής της Εθνικής ομάδας Γυναικών, Γιώργος Κυριαζής και η αρχηγός, Ναταλία Χατζηγιαννίδου, ψήφισαν:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ:

Γιώργος Κυριαζής: Ζαν-Λουκ Βασέ (5 β.), Ρίτα Γκουαρίνο (3 β.), Έμα Χάγιες (1 β.).

Ναταλία Χατζηγιαννίδου: Ζαν-Λουκ Βασέ (5 β.), Σαρίνα Βίγκμαν (3 β.), Λουίς Κορτές (1 β.)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ:

Γιώργος Κυριαζής: Ντζένιφερ Μαροζσάν (5 β.), Περνίλ Χάρντερ (3 β.), Γουέντι Ρενάρ (1 β.).

Ναταλία Χατζηγιαννίδου: Περνίλ Χάρντερ (5 β.), Ντζένιφερ Μαροζσάν (3 β.), Βιβιάν Μεντιέμα (1 β.)