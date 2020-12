The Best: Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Λεβαντόφσκι οι υποψήφιοι κορυφαίοι της FIFA (Poll)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που δεν έλαβε τη “Χρυσή Μπάλα” που τόσο πολύ άξιζε φέτος, ίσως να χριστεί τελικά κορυφαίος παίκτης στον κόσμο για το 2020. Ο επιθετικός της Μπάγερν με τις εκπληκτικές επιδόσεις και το μυθικό τρεμπλ, θα πρέπει να νικήσει στη μεγάλη μάχη κόντρα στους συνήθεις ύποπτους, Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Την ίδια στιγμή, ο Μαρσέλο Μπιέλσα αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη στην αντίστοιχη τριάδα των προπονητών, απέναντι σε Χάνζι Φλικ, Γιούργκεν Κλοπ.

Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Coach 2020 Marcelo Bielsa

Hans-Dieter Flick

Jurgen Klopp

Στις 7 Δεκεμβρίου λοιπόν ακι υπό την αιγίδα της FIFA, θα ανακοινωθούν επίσης οι κορυφαίοι τερματοφύλακες και η all star 11άδα της χρονιάς.

Οπως και το πιο εντυπωσιακό γκολ για το βραβείο “Φέρντς Πούσκας”.

