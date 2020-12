Για 16η σερί χρονιά και 12η στη σειρά υπό τη σκέπη της FIFA, η FIFPro, η παγκόσμια ένωση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών ζήτησε από παίκτες σε 67 χώρες να ψηφίσουν την κορυφαία 11άδα των συναδέλφων τους για το 2020.

Η World XI θα ανακοινωθεί επίσημα στις 17 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα βραβεία «The Best» της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας και πλέον είναι γνωστή η λίστα των 55 υποψηφίων που διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα των κορυφαίων για τη σεζόν 2019/20.

ANNOUNCEMENT@FIFPRO together with @FIFAcom proudly presents the 55 players with most votes for the 2020 FIFA FIFPRO Men's World 11, selected by their fellow professional footballers.

Here's all you need to know https://t.co/0JH5WVoo2L #FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/lpZEEryGED

— FIFPRO (@FIFPro) December 10, 2020