Μπέκαμ: Εγινε... γέρος για να στείλει μήνυμα κατά της ελονοσίας (vid & pic)

Ο διεθνής σταρ στέλνει το δικό του, ξεχωριστό μήνυμα κατά της μαλάριας (ελονοσίας).

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ... βάζει ρυτίδες, βάφει τα μαλλιά του άσπρα και λέει: «Μπορούμε να τελειώσουμε με τη μαλάρια κατά τη διάρκεια της ζωής μας». Μ' αυτόν τον τρόπο θέλει να πει ότι δεν χρειάζεται να περάσουν κι άλλο τα χρόνια για να δοθεί μια δραστική λύση απέναντι στην ελονοσία.

Incredible new film sees David Beckham time travelling to witness the end of malaria. Pls share to show your support! https://t.co/7BL2pCCLZ5

— Roz Hobley (@RozHobley) December 3, 2020