Παίκτης «ξάπλωσε» διαιτητή με κίνηση... Κουνγκ Φου (vid)

Οταν η βία θολώνει και το μυαλό των παικτών, τότε η κατάσταση γίνεται τραγική σε ένα αγωνιστικό χώρο. Ασχημα σκηνικά στο Ουζμπεκιστάν με θύμα έναν διαιτητή και την αστυνομία να... παρακολουθεί το ξύλο. Η Τουρόν πήρε μεγάλη νίκη ανόδου εις βάρος της Νέφτσι Φεργκάνα χάρη σε γκολ στο 81ο λεπτό. Με το τελευταίο σφύριγμα, οι οπαδοί της γηπεδούχου μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να κυνηγούν τον άτυχο διαιτητή. Το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι πως αυτός που τον... πρόλαβε ήταν ποδοσφαιριστής και μάλιστα με κίνηση Κουνγκ Φου. Ο ρέφερι αν και τραυματισμένος κατάφερε να σηκωθεί, όμως ο εφιάλτης συνεχίστηκε και στη φυσούνα, με την αστυνομία να αργεί αρκετά να επέμβει.

A footballer was seen launching a kung-fu lunge on a referee as tensions flared dramatically at the end of the crucial game between rivals Neftchi Fergana and Turon Yaypan in the Uzbekistan Pro League. https://t.co/A7TEvQ4BOl

