Επιστροφή στον αφρικανικό θρόνο για την Αλ Αχλί!

Μετά από επτά χρόνια ανομβρίας και δύο χαμένους τελικούς (2017, 2018), η πολυνίκης του Champions League της CAF ανέκτησε τα σκήπτρα της, επικρατώντας στο «ντέρμπι του αιώνα» της μισητής Ζάμαλεκ, του αρχηγού Σικαμπάλα, με 2-1.

Η ομάδα του Πίτσο Μοσιμάνε, του Νοτιοαφρικανού άλλοτε πρωταθλητή Β’ Εθνικής με τον Ιωνικό και νεοφερμένου coach στον σύλλογο, άνοιξε το σκορ μόλις στο 5’ με τον Σολέγια, με τον πρώην παίκτη των ΠΑΟΚ και Απόλλωνα Σμύρνης, Σικαμπάλα, να πετυχαίνει «τρελή» γκολάρα ισοφάρισης στο 31’, αλλά να «διαγράφεται» από το 2-1 του Μαγκντί Καφσά στο 86’ που έκρινε και τον τίτλο.

Αυτή είναι η 9η κούπα για την Αλ Αχλί, αφήνοντας στις 5 τη Ζάμαλεκ, με τον Μοσιμάνε να γίνεται, μάλιστα, μόλις ο 3ος προπονητής στην ιστορία του αφρικανικού ποδοσφαίρου που κατακτά το Champions League με δύο ομάδες, έχοντας σηκώσει το τρόπαιο πρώτη φορά με τους Μαμελόντι Σάνταουνς το 2016.

One of the most passionately supported clubs on earth is set to take on the world!

Afsha hits a late winner against fierce rivals @ZSCOfficial to make @AlAhlyEnglish African champions for a record-extending 9th time & send them to the #ClubWC

@AlAhly pic.twitter.com/d2mgR1dMxR

