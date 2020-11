Θρύλος της Ζάμαλεκ, cult ήρωας στην Ελλάδα, αλλά και… αρτίστας όταν το επιβάλλει η περίσταση. Ο Σικαμπάλα συνεχίζει στα 34 του χρόνια να υπερασπίζεται τον αιγυπτιακό σύλλογο που άρχισε την καριέρα του, ξεκίνησε βασικός στον τελικό του αφρικανικού Champions League κόντρα στην Αλ Αχλί και με «άρρωστη» γκολάρα έφερε το ματς στα ίσα για τους τυπικά γηπεδούχους στο 31’.

Με απανωτές ντρίμπλες και μια φοβερή «ρουκέτα» σχεδόν με πλάτη στην εστία, το πάλαι ποτέ «wonderkid» του ΠΑΟΚ και πρώην παίκτης του Απόλλωνα Σμύρνης, πέτυχε ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ στην ιστορία του θεσμού, κρατώντας τη Ζάμαλεκ ζωντανή στο κυνήγι του 6ου τροπαίου της.

#CAFCL

@ZSCOfficial EQUALIZE WITH THIS ABSOLUTELY INCREDIBLE DRIBBLE AND STRIKER FROM THEIR LEADER AND LEGEND SHIKABALA . ONE OF THE GREATEST FINAL GOALS EVER pic.twitter.com/Z3h1RRAIRv

