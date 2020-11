To Sky Sports διενέργησε ψηφοφορία στο twitter σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.

Ο Λιονέλ Μέσι, αρχικά, είχε πάρει κεφάλι στο σχετικό poll, με τον Ρονάλντο να είναι τρίτος, τον Μαραντόνα τρίτος και 4ος ήταν ο Πελέ.

Στο φινάλε της ψηφοφορίας και ύστερα από σχεδόν μισό εκατομμύριο ψήφους, ο CR7 «έφαγε» οριακά τον Αργεντινό συγκεντρώνοντας το 35.8% της προτίμησης των συμμετεχόντων, ενώ ο Μέσι βγήκε δεύτερος με 35,4 (διαφορά στο 0,4).

Ο Μαραντόνα βρίσκεται στην 3η θέση με 16,7 κι ο Πελέ συγκέντρωσε μόλις το 12,1.

Who is the greatest footballer of all time?

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 26, 2020