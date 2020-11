Μαραντόνα: Η Μπόκα άφησε ανοιχτό το φως στη σουίτα του στο «Μπομπονέρα»! (pics & vids)

Η Μπόκα Τζούνιορς και ο κόσμος της ομάδας θρηνούν λίγο περισσότερο απ' ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, όπως φυσικά επικρατεί βαρύ πένθος και στη Νάπολη όπου ο Μαραντόνα θα συνεχίσει να λατρεύεται και η κληρονομιά του να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Στο «Μπομπονέρα» το βράδυ της Τετάρτης, μετά την είδηση του χαμού του, έμεινε ανοιχτό το φως της σουίτας στην οποία βρισκόταν ο Μαραντόνα για να παρακολουθεί τα παιχνίδια της αγαπημένης του ομάδας και να γίνεται ένα με τον κόσμο, αφού... ποτέ δεν μπορούσε να μείνει ήρεμος...

Wow, incredible photos.

Boca Juniors turned off all the lights and illuminated Diego Maradona's box at their iconic stadium in tribute to the great man.

[Via - @cabjedits] pic.twitter.com/HfnShXKjZx

— Footy Accumulators (@FootyAccums) November 26, 2020