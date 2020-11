Μαραντόνα: Σε ψηφοφορία του Sky Sports o Mέσι καλύτερος παίκτης όλων των εποχών (pic)

Ο «Θεός» του ποδοσφαίρου πήγε να συναντήσει το δημιουργό του.

Όλος ο πλανήτης θρηνεί την απώλεια του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Του ανθρώπου που για πάρα πολύ κόσμο είναι ο κορυφαίος παίκτης που πάτησε το πόδι του στον πλανήτη Γη.

Το Sky Sports διενεργεί ψηφοφορία για να το διαπιστώσει αυτό και μέχρι στιγμής, όπως θα δείτε, ο Μέσι είναι αυτός που ξεχωρίζει από το ερώτημα: Μαραντόνα, Πελέ, Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο;

Μάλιστα, ο Μαραντόνα είναι τρίτος στο σχετικό poll με τον Ρονάλντο να τον περνάει οριακά ενώ ο Πελέ είναι πολύ πίσω.

Σημειώνουμε ότι η ψηφοφορία κλείνει σήμερα λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Who is the greatest footballer of all time?

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 26, 2020