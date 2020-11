Μαραντόνα: Το δώρο και το φιλί στον διαιτητή που μέτρησε το «χέρι του Θεού» (pics)

Ο Αλί Μπενασέρ, ήταν ο άνθρωπος που «σφύριξε» τον ιστορικό προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου η Αργεντινή θριάμβευσε και εμφανίστηκαν οι... δύο πλευρές του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Του... διαβολικού εαυτού του που σκέφτηκε και έβαλε το χέρι για να νικήσει τον Σίλτον και να σκοράρει, αλλά και της αγγελικής του πλευράς, όταν διέλυσε ολοκληρωτικά την αγγλική ομάδα για να πετύχει ένα από τα κορυφαία γκολ της ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Στα 71 του, ο Μπενασέρ δέχθηκε την επίσκεψη του Μαραντόνα πίσω στο 2015 στην Τυνησία, με τον εκλιπόντα ποδοσφαιρικό θρύλο να του κάνει δώρο μια φανέλα της «αλμπισελέστε», να φωτογραφίζονται μαζί και να του δίνει ένα φιλί ευγνωμοσύνης για το γεγονός πως του μέτρησε κανονικά το «χέρι του Θεού»...

#Maradona kissed and hugged referee Ali #Bennaceur who allowed his handball goal in the 1986 World Cup and presented him with a signed Argentine jersey when the two met in Tunisia in 2015#RipMaradona pic.twitter.com/Vl2R8Eb4Bu

— Mahmoud Ben Messaoud (@Mahmoud_BM) November 25, 2020