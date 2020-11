Μαραντόνα: Το «τιτίβισμα» του Λίνεκερ για «ηρεμία στα χέρια του Θεού»!

Στο... τιτίβισμά του ο βετεράνος Άγγλος φορ τόνισε μεταξύ άλλων: «Από κάποια απόσταση ο καλύτερος παίκτης της γενιάς μου και αναμφισβήτητα ο καλύτερος όλων των εποχών. Μετά από μια ευλογημένη αλλά ταραγμένη ζωή, ελπίζω ότι τελικά θα βρει κάποια άνεση στα χέρια του Θεού. #RipDiego».

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020