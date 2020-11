Στο… παρά πέντε του 2020, επιβεβαιώθηκε ότι θα υπάρξει τουλάχιστον μια απονομή ατομικών βραβείων. Μπορεί η Χρυσή Μπάλα να έχει ματαιωθεί οριστικά, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να περιορίζεται σε μια… ρέπλικα, ωστόσο, η FIFA ανέτρεψε την αρχική ακύρωση των βραβείων «The Best» και ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της τελετής στις 17 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για τον ετήσιο θεσμό ανάδειξης των κορυφαίων της χρονιάς από τη Παγκόσμια Συνομοσπονδία (από το 2016), ο οποίος φέτος θα πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως event βάσει πρωτοκόλλου του Covid-19.

Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου και πέρα από τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, θα βραβευθεί η καλύτερη παίκτρια, ο/η κορυφαίος/α προπονητής Ανδρών και Γυναικών, ο/η κορυφαίος/α τερματοφύλακας, η καλύτερη ενδεκάδα Ανδρών και Γυναικών, το κορυφαίο γκολ με το βραβείο «Πούσκας», ενώ θα δοθούν και τα Fair Play και Fan Award.

Πέρυσι, ο Λιονέλ Μέσι είχε κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο (στην κορυφή ο Κριστιάνο με 2 βραβεία), ενώ στις γυναίκες είχε βραβευθεί η Μέγκαν Ράπινο.

FIFA is happy to announce that #TheBest FIFA Football Awards 2020 will take place on 17 December 2020.

Voting will start on 25 November and end on 9 December.

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 20, 2020