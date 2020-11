Σοκαριστικός τραυματισμός για Οσιμέν με τη Νιγηρία, φόβοι πως έσπασε τον καρπό του (pics & vid)

Μία εντυπωσιακή βραδιά με τα χρώματα της Νιγηρίας εξελίχθηκε σε «εφιάλτη» για τον Βίκτορ Οσιμέν.

Στο ματς της χώρας του με τη Σιέρα Λεόνε για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο φορ της Νάπολι είχε κάνει πάταγο στο 1ο ημίχρονο, με ένα γκολ και 2 ασίστ για το 4-0 των γηπεδούχων. Ωστόσο, όλα άλλαξαν στο 76', όταν προσγειώθηκε άτσαλα με τον στο χορτάρι και αμέσως άρχισε να σφαδάζει στους πόνους.

Τελικά, αποχώρησε από το ματς με το ειδικό όχημα των πρώτων βοηθειών και υπάρχουν φόβοι ότι έσπασε τον καρπό του, κατά την άσχημη πτώση του, γεγονός που θορυβεί και τους «SuperEagles» και φυσικά, τους Παρτενοπέι.

Για την ιστορία, αξίζει να σημειωθεί ότι η Σιέρα Λεόνε κατάφερε να επιστρέψει από το 4-0 και να πάρει τον βαθμό, ισοφαρίζοντας σε 4-4 στο 86'!

Δείτε τη σκηνή του τραυματισμού:

