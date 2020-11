Την πρώτη του κούπα στην κινεζική Super League πανηγύρισε ο Μουμπάρακ Γουακάσο, κατακτώντας με τη Τζιανγκσού Σουνίνγκ το πρωτάθλημα στον τελικό απέναντι στη Γκουανγκζού του Φάμπιο Καναβάρο.

Ο Γκανέζος μέσος, ο οποίος είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό στο πρώτο μισό της σεζόν 2016/17, μεταγράφηκε στο ασιατικό κλαμπ τον περασμένο Ιανουάριο από την Αλαβές και ήταν βασικό στέλεχος της πορείας μέχρι τον παρθενικό τίτλο της ιστορίας του.

Μετά το 0-0 στην έδρα της Γκουανγκζού, η Τζιανγκσού με σκόρερ τους Άλεξ Τεϊξέιρα και Έντερ, πήρε το διπλό στη ρεβάνς και σφράγισε τον τίτλο, με τον άλλοτε χαφ των Πρασίνων να εκφράζει τον ενθουσιασμό του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:

We are the champions history time all thanks to ALLAH also family and friends my team mates and our amazing supporters @jiangsusuningfc #ALLAHisgreat pic.twitter.com/hiZ4ZzvaFv

— M.M.JUNIOR WAKASO (@WakasoBobby) November 12, 2020