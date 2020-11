Ο Γάλλος θρύλος και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Άρσεναλ, έχει αναλάβει να καθοδηγήσει τους ποδοσφαιριστές της Impact Montreal στο MLS και το κάνει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει χρησιμοποιήσει... πατρικές εκφράσεις για να μιλήσει στους παίκτες του ακόμα και την ώρα του αγώνα, όμως, τώρα, πριν από το ματς με την DC United έκανε την πιο μεστή ομιλία του...

«Η επιθυμία είναι το κλειδί. Τίποτα άλλο. Μπορείτε με ένα παιχνίδι να σώσετε όλη τη σεζόν. Είναι μια μάχη μπροστά μας. Κινήστε τη μπάλα, να είστε γενναίοι. Παίξτε απλά. Υποφέραμε πολύ μέσα στη σεζόν και προσωπικά και επαγγελματικά και όλα.

Έχουμε όμως την ευκαιρία να τα σβήσουμε όλα σε ένα ματς. Βγάλτε φλόγα στο γήπεδο» είπε στους παίκτες του και τα λόγια του έπιασαν τόπο καθώς ήρθε νίκη με το τελικό 3-2!

