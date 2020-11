Ο Νάνι αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα και έβαλε τα κλάματα (vid)

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ορλάντο Σίτι-Κολούμπους Κρου, ο 33χρονος Πορτογάλος ανέτρεψε τον αντίπαλο του και ο διαιτητής σφύριξε αμέσως φάουλ. Ο Ραμί Τουκάν του έδειξε αρχικά την κίτρινη κάρτα, ωστόσο επανεξέτασε τη φάση, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του VAR και τελικά τον απέβαλε από το ματς με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Μετά από αυτή την απόφαση τόσο ο Νάνι όσο και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, έπεσαν πάνω στον διαιτητή για να διαμαρτυρηθούν για τη συγκεκριμένη απόφαση. Παρ' όλα αυτά η στάση του ρέφερι δεν άλλαξε και έστειλε τον έμπειρο μεσοεπιθετικό στα αποδυτήρια.

Πάντως ο Νάνι, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του γι' αυτό και ξέσπασε σε κλάματα...

Cheers Nani's crying. Nice one.

The former #MUFC winger was in tears after being sent-off in Orlando's #MLS clash with Columbus Crew... pic.twitter.com/XDlJaFGlhl

— Sky Sports (@SkySports) November 5, 2020