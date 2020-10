Μαραντόνα: Από το 1986 μέχρι σήμερα μόνο αυτός συμμετείχε σε 10 γκολ σ' ένα Μουντιάλ! (vid)

Μεξικό, 1986: Η Αργεντινή κατακτά τ δεύτερο - και μέχρι σήμερα - τελευταίο Μουντιάλ της ιστορίας της.

Ο Ντιέγκο Μαραντίνα, φυσικά, είναι ο μεγάλος ηγέτης της ομάδας.

Σκόραρε 5 φορές, μοίρασε άλλα 5 γκολ και από τότε μέχρι σήμερα κανείς άλλους παίκτης δεν κατάφερε να πετύχει κάτι ανάλογο.

Ντιέγκο, μόνο ένας!

10 - Diego Maradona is the last player to have been involved in as many as 10 goals in a single Men's World Cup finals, with 5 goals & 5 assists for Argentina in 1986. Legend.

We celebrate his 60th birthday by delving deep in to his 1986 WC performances in our latest data dive. pic.twitter.com/xy8C0HwxTV

