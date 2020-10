Ο Τσιτσαρίτο υποψήφιος για το χειρότερο τελείωμα της χρονιάς! (vid)

Η προσαρμογή στο MLS δεν κυλάει όπως θα περίμενε ο Χαβιέρ Ερνάντες, κατά κόσμον Τσιτσαρίτο. Το μαρτυρά ο μηδενικός απολογισμός τερμάτων σε οκτώ παιχνίδια, το «φωνάζει» και το καταστροφικό τελείωμά του στο ματς των Λ.Α. Γκάλαξι κόντρα στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Ο βετεράνος Μεξικανός φορ έλαβε ιδανική σέντρα στην κίνηση λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και κατάφερε να στείλει τη μπάλα πολλά, πάρα πολλά μέτρα ψηλά στην άδεια εξέδρα των γηπεδούχων, θέτοντας έτσι σοβαρή υποψηφιότητα για το χείριστο τελείωμα του «καταραμένου» 2020.

This pretty much sums up “Chicharitos” signing disappointment for the #LAGalaxy

Hernandez has not been able to settle in with the Galaxy.... pic.twitter.com/uBHG0Zj2kz

