Φρέντι Αντού: Το «διαμαντάκι» που δεν έλαμψε ποτέ έκλεισε σε ομάδα τρίτης κατηγορίας στη Σουηδία

«Παιδί θαύμα», τύπος παίκτη που κάθε ομάδα θα τον ήθελε, «μαθητής» του Σερ Άλεξ και, αναμφίβολα, πουλέν αρκετών στο Football Manager. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα όσα θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τον Φρέντι Αντού, ο οποίος φοράει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια για λογαριασμό της Οστερλεν, στην τρίτη κατηγορία της Σουηδίας.

Τελευταίος του σταθμός ήταν το Las Vegas Lights FC, εκεί όπου πραγματοποίησε 15 συμμετοχές με ένα γκολ. Πλέον, θα φοράει τη φανέλα της Οστερλεν κι έτσι ο σουηδικός σύλλογος, γίνεται η15η ομάδα στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Θυμίζουμε πως ο 31χρονος επιθετικός, πέρασε και από την χώρα μας, φορώντας τη φανέλα του Άρη την σεζόν 2009/10, στον οποίο έπαιξε 12 φορές σκοράροντας μάλιστα και δύο γκολ στο Πρωτάθλημα και στο Κύπελλο. Πάντως, για όσους ασχολούνται με το FM ακόμα θα θυμούνται τον Αντού, ως ένα από τα καλύτερα wonderkid.

Freddy Adu has signed with Swedish side Osterlen FF. It marks Adu’s first return to action since playing for the Las Vegas Lights in 2018.

Osterlen was recently promoted to Sweden’s Division 1, the third tier in Sweden.

— Ives Galarcep (@SoccerByIves) October 14, 2020