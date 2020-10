Ο σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε» πανηγύρισε έξαλλα αυτό το αποτέλεσμα της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, άσχετα αν ο ίδιος δεν σκόραρε.

Δεν χρειάστηκε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από τη στιγμή που το έκαναν οι Μαρτίνες και Κορέα για το τελικό 2-1 με το οποίο σημειώθηκε μια σπουδαία νίκη για την Αργεντινή.

Στο φινάλε της αναμέτρησης και με τον Μέσι να βγάζει ένταση από τη χαρά του, σημειώθηκε σύρραξη, με τον αρχηγό της Μπαρτσελόνα να μην διστάζει ν' ανταλλάξει ύβρεις με τους αντιπάλους του!

