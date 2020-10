Ο Αμερικανός επιθετικός της Sporting Kansas City ήταν εκείνος που χάρισε στην ομάδα του τη νίκη με το τελικό 2-1 απέναντι στην Nashville SC, με τρομερό γκολ κατά το οποίο... δεν έβλεπε καν εστία!

Κάνοντας κίνηση από δεξιά μέσα στην περιοχή και έχοντας καταφέρει να ελέγξει την τροχιά της ασίστ που του έβγαλε ο Ντιά, ο Χουρτάδο με το βλέμμα μόνιμα καρφωμένο στη μπάλα κατάφερε να τη βρει με τη μία και της δώσει την καμπύλη που έπρεπε για να σκοράρει!

Decent goal from Erik Hurtado on the volley for Sporting Kansas City vs Nashville #golazo pic.twitter.com/y9HXEmEwjy

— James Nalton (@JDNalton) October 12, 2020