Ζίγιεχ: Επέστρεψε δριμύτερος και έβγαλε ασίστ στον Ελ Αραμπί (vid)

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και συγκεκριμένα στο φιλικό παιχνίδι της Τσέλσι με την Μπράιτον, ο Χακίμ Ζίγιεχ είχε αποχωρήσει ως τραυματίας. Ετσι, δεν έχει καταφέρει ακόμα να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του, με τους «μπλε» μιας και το μικρό πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, τον κράτησε πίσω.

Μετά από ένα μήνα, ο 27χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στη δράση και στο Μαρόκο-Σενεγάλη, πέρασε ως αλλαγή στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης και κατάφερε να ξεχωρίσει. Μάλιστα, ο Ζίγιεχ ήταν αυτός ο οποίος με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ, σημάδεψε το κεφάλι του Ελ Αραμπί κι εν συνεχεία να σκοράρει ο επιθετικός του Ολυμπιακού.

Το επόμενο Σάββατο (17/10), ο έμπειρος άσος της Τσέλσι, αναμένεται εκτός απροόπτου να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «μπλε», κόντρα στη Σαουθάμπτον για την Premier League.

Hakim Ziyech vs Senegal

An assist on his return from injurypic.twitter.com/dgd7aAFTYY

— N (@Nino12x) October 9, 2020