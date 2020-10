Ο έμπειρος στράικερ των Πειραιωτών έβαλε το 17ο γκολ του για το 2020 και το πρώτο του με την Εθνική του Μαρόκου μετά τις 29/03/2016 και προκριματικά του Κόπα Άφρικα με το Πράσινο Ακρωτήρι. Σκόραρε από φάουλ του Ζίγιεχ ενώ το Μαρόκο νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη των συμπαικτών του Ελ Αραμπί στον Ολυμπιακό, Παπέ Σισέ και Μπα!

GOAAL 3-0 MOROCCO

Youssef El Arabi makes it three from a Ziyech free-kick!

MARSEN pic.twitter.com/VkqUdJhXmh

Maghrib Foot (@MaghribFoot) October 9, 2020