Μέσι και Σουάρες οι κορυφαίοι σκόρερ στα προκριματικά της Νοτίου Αμερικής (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι και ο Λουίς Σουάρες βοήθησαν τις Αργεντινή και Ουρουγουάη να πάρουν νίκη απέναντι σε Ισημερινό (1-0) και Χιλή (2-1) αντίστοιχα, το βράδυ της Πέμπτης, με τον νυν φορ της Ατλέτικο Μαδρίτης να σκοράρει και ν' αφιερώνει το γκολ του στον Φερνάντο Μουσλέρα που πρόσφατα έχασε τη μητέρα του...

Οι δύο κολλητοί και μέχρι πρότινος συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα έφτασαν στα 22 τέρματα αμφότεροι στα προκριματικά της ζώνης της Νοτίου Αμερικής για το Μουντιάλ που αναμένεται να διεξαχθεί τον χειμώνα του 2022 στο Κατάρ, με τους Κρέσπο και Μαρτσέλο Σάλας να είναι οι μοναδικοί που είχαν φτάσει περίπου στα ίδια επίπεδα!

Players with the most goals scored in South American qualifiers

MESSI Vs SUAREZ pic.twitter.com/qrNt7bGmBP

