Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξέφρασε έντονα την αντίθεσή του, όμως, η Αλ Χιλάλ πρέπει να αγωνιστεί κόντρα στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί (23/9, 21:00) για την 6η αγωνιστική του ασιατικού Champions League παρά τα δεκάδες κρούσματα κορονοϊού που παρουσιάστηκαν στην ομάδα.

Από τη στιγμή που το παιχνίδι δεν αναβλήθηκε ποτέ, ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ ήταν υποχρεωμένος να κατεβάσει αποστολή, η οποία αποτελείται τελικά από μόλις 8 παίκτες και τρεις τερματοφύλακες!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα έχει περιθώριο για καμία αλλαγή και πως η ενδεκάδα θα απαρτίζεται σχεδόν κατά 1/3 από τερματοφύλακες!

Το θετικό για την ομάδα του Ρουμάνου τεχνικού είναι ότι έχει κλειδώσει ήδη την πρόκριση στην επόμενη φάση (1η με 11 βαθμούς) και δεν θα πληρώσει ακριβά τη λειψανδρία

#AlHilal squad for today’s match against “Shabab AlAhli Dubai” at #ACL2020 #HILvSAH that included 8 players and 3 goalkeepers .. pic.twitter.com/tgTGhtfx6L

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 23, 2020