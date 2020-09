Βραζιλία: Ξύλο και σπρέι πιπεριού σε παίκτες από την αστυνομία (vid)

Σοκ στην αναμέτρηση για τη Serie C της Βραζιλίας ανάμεσα στη Manaus και την Treze, όταν οι φιλοξενούμενοι έκαναν το... λάθος να διαμαρτυρηθούν στο διαιτητή και τους βοηθούς λίγο πριν τη λήξη. Οι αστυνομικοί μπήκαν μπροστά, έσπρωξαν με δύναμη τους παίκτες, κάποιοι αντέδρασαν και ακολούθησε ψέκασμα με σπρέι πιπεριού! Υπήρξαν τραυματισμοί παικτών και φυσικά το ματς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

O Treze Futebol Clube lamenta profundamente as inverdades que estão sendo veiculadas sobre o atleta Andrey! Conforme as imagens a seguir, nosso atleta não agrediu o policial, mas sim revidou a agressão sofrida sem motivos. O problema não era com a PM, mas sim com a arbitragem. pic.twitter.com/NnvXWQQ4ZY

