Βραζιλία: «Ντου» οπαδών στην προπόνηση, τραυμάτισαν παίκτες της Φιγκεϊρένσε! (vids)

Η αλητεία και η ηλιθιότητα δεν έχουν σύνορα και, δυστυχώς, είναι ανίκητες. Περίπου σαράντα οπαδοί της βραζιλιάνικης Φιγκεϊρένσε έκαναν «ντου» στην προπόνηση της ομάδας για να διαμαρτυρηθούν για τις εμφανίσεις της (16η στην δεύτερη κατηγορία, σε σύνολο είκοσι ομάδων) και επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές!

Την ώρα της επίθεσης, 34 παίκτες έκαναν προπόνηση στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου «Ορλάντο Σκαρπέλι» και τουλάχιστον πέντε εξ' αυτών χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, αφού τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά. Το σοκ είναι μεγάλο και υπάρχουν αρκετοί παίκτες που σκέφτονται να ζητήσουν να μείνουν ελεύθεροι.

Outro vídeo, agora com ângulo mais perto, que mostra a invasão ao treino do Figueirense. É possível ver que houve agressões aos jogadores e membros da comissão técnica. Pelo menos cinco atletas tiveram ferimentos. Um deles com corte no supercílio e outro o braço afetado. pic.twitter.com/BJn2gfqMcv

— Guto Marchiori (@GutoMarchiori) September 6, 2020