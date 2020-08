Ο Μέσι, έχοντας μεγαλώσει στο Ροζάριο και παίζοντας στα τμήματα υποδομής της Νιούελς μέχρι και το 2000, όταν πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στην Ισπανία για χάρη της Μπαρτσελόνα, ξέρει ότι θα ήθελε πολύ προτού κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια να ξαναπαίξει για την πρώτη του, αγαπημένη ομάδα.

Οι οπαδοί της Νιούελς, το βράδυ της Πέμπτης, πραγματοποίησαν... διαδήλωση, ζητώντας τη μεγάλη επιστροφή του Αργεντινού έπειτα από δυο δεκαετίες και ευελπιστούν όσα έκαναν να φτάσουν στον συμπατριώτη τους για να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο του επαναπατρισμού...

Newell's Old Boys fans have come together in a bid to convince Messi to return to his boyhood club pic.twitter.com/5EG23K7HWa

— Goal (@goal) August 28, 2020