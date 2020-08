Ίντερ Μαϊάμι-Ατλάντα Γιουνάιτεντ: Στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες για να διαμαρτυρηθούν (vid)

Μετά την απόφαση των Μπακς να μην αγωνιστούν στην αναμέτρηση με τους Μάτζικ λόγω της τυφλής αστυνομικής βίας που επικρατεί στις ΗΠΑ, το ΝΒΑ ανέβαλε όλα τα ματς της βραδιάς!

Επίσης και οι αναμετρήσεις του MLS, ακολούθησαν το παράδειγμα των παικτών του ΝΒΑ και αποφάσισαν να μη συνεχίσουν τους αγώνες του φετινού πρωταθλήματος.

Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες που αναβλήθηκαν είναι οι εξής:

Ίντερ Μαϊάμι-Ατλάντα Γιουνάιτεντ, Ντάλας-Κολοράντο Ράπιντς, Ρεάλ Σολτ Λέικ-Λος Άντζελες FC, Σαν Χοσέ-Πόρτλαντ, Λος Άντζελες Γκάλαξι-Σιάλτ.

Inter Miami and Atlanta United stand together in solidarity as they boycott their match tonight. pic.twitter.com/AuJDSbNvQ1

— ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2020