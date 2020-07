Ο Βραζιλιάνος Οσκαρ θέλει να αλλάξει υπηκοότητα και να γίνει Κινέζος

Ο πρώην παίκτης της Τσέλσι, αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2017 για να λογαριασμό της κινέζικης ομάδας, της Σαγκάης SIPG έναντι 60 εκατομμυρίων λιρών. Οι επιδόσεις του, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, ήταν εντυπωσιακές και μέχρι τώρα ο Οσκαρ, έχει πετύχει 24 τέρματα σε 79 συμμετοχές.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός αποκάλυψε πως σκέφτεται πολύ σοβαρά να αλλάξει υπηκοότητα και να αγωνίζεται πλέον με το εθνόσημο της Κίνας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς η FIFA δεν επιτρέπει μία τέτοια αλλαγή, εάν ήδη ο παίκτης, έχει αγωνιστεί με τη χώρα του σε κορυφαία διοργάνωση.

In an interview with CGTN, the international arm of China Central Television(CCTV), Oscar said he would consider to change nationality from to (as Elkeson, Alan Carvalho, Fernando Henrique, Ricardo Goulart), if FIFA change national team eligibility rules. pic.twitter.com/ZVyDaNUkjL

