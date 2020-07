Ανεπανάληπτο ρεκόρ από πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία (pic)

Μπορεί ως μέλος του Παναθηναϊκού ο Κώστας Μπαρμπαρούσης να συνέπεσε στην τότε χειρότερη σεζόν της σύγχρονης ιστορίας του, αλλά η πορεία του στα γήπεδα της Αυστραλίας τον έχει θέσει ήδη στο πάνθεον του τοπικού ποδοσφαίρου.

Ο 30χρονος, πλέον, Νεοζηλανδός εξτρέμ με ελληνικές ρίζες, πέρασε από τις τάξεις του Τριφυλλιού τη σεζόν 2012-13, καταγράφοντας 14 επίσημες συμμετοχές και από το βράδυ της 25ης Ιουλίου κατέχει στο όνομά του ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα με τη φανέλα της Σίδνεϊ και έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της αυστραλιανής Λίγκας (A-League) που σηκώνει το τρόπαιο με τρεις διαφορετικές ομάδες.

Είχε προηγηθεί η στέψη με την Μέλμπουρν Βίκτορι και μάλιστα σε δύο σεζόν (2014/15, 2018/19), αλλά και το παρθενικό του πρωτάθλημα με τη Μπρισμπέιν Ρόαρ (2010/2011), έναν χρόνο πριν από την άφιξη του στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πρασίνων.

History maker

Congrats to @KostaBarb7 on becoming the first @ALeague player to win three Premierships with three different clubs! #SydneyIsSkyBlue #Premi4rs #OneDown pic.twitter.com/OSwXTnbVXX

— Sydney FC (@SydneyFC) July 27, 2020