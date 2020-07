Για πολλά χρόνια θεωρείτο το φαβορί που πάντα αποτύγχανε στα Παγκόσμια Κύπελλα. Μια Εθνική που ποτέ δεν της έλειψε το ταλέντο, οι προσωπικότητες και που τίποτα, όμως, δεν τής ήταν ποτέ αρκετό για να την οδηγήσει στη διάκριση ή έστω σε έναν τελικό παγκόσμιας εμβέλειας. Ωστόσο, οι ξεχωριστοί Φούριας Ρόχας στα τέλη των '00s και τις αρχές των '10s αποτελούν τη χρυσή εξαίρεση στον κανόνα.

Με την κατάκτηση του Euro στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελβετίας το 2008 να έχει ανοίξει την όρεξη, η ομάδα του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε ταξίδεψε στη Νότια Αφρική και έκανε δικό της το Μουντιάλ της... βουβουζέλας.

Μετά από μια επική πρόκριση με γκολ του Πουγιόλ στο φινάλε του ημιτελικού απέναντι στη Γερμανία, ο πρώτος τελικός ήταν γεγονός για την εθνική Ισπανίας, που είχε να προσπεράσει ένα τελευταίο εμπόδιο: την Ολλανδία του Μπερτ Φαν Μάρβαϊκ.

Στις 11 Ιουλίου του 2010, το ραντεβού με την ιστορία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Σε ένα ματς που μνημονεύεται ακόμα για τη δολοφονική σχαριά του Νάιτζελ Ντε Γιονγκ στο στήθος του Τσάμπι Αλόνσο, η οποία τιμωρήθηκε μόλις με κίτρινη κάρτα από τον Χάουαρντ Γουέμπ και που πήγε στην παράταση, ο Ανδρές Ινιέστα πέτυχε το γκολ της δικής του εξιλέωσης, νικώντας τον Μάαρτεν Στεκέλενμπουργκ στο 116'. Το σουτ που έστειλε τους Ισπανούς στα «ουράνια» και που κατέστησε την 11η Ιουλίου τη δική τους εθνική, ποδοσφαιρική επέτειο.

Δείτε τι έγραψαν οι πρωταγωνιστές της εθνικής Ισπανίας και θυμηθείτε τα highlights της σπουδαίας αναμέτρησης, σαν σήμερα πριν από δέκα χρόνια στο Γιοχάνεσμπουργκ:

10 años después... lo volvería a hacer una y mil veces. Feliz Aniversario

10 years after… I would do it a thousand times. Happy anniversary@SeFutbol #10AñosDeNuestraEstrella

@JASIRVENT @pablogsacristan pic.twitter.com/Q6kY068HWp

— Fernando Torres (@Torres) July 11, 2020