Τσάβι: Ανανέωσε για έναν χρόνο με την Αλ Σαντ και βάζει τέλος στα σενάρια επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα (pic)

Μπορεί το τελευταίο διάστημα, να κυκλοφορούσαν διάφορα σενάρια περί επιστροφής του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα, στο τέλος της φετινής σεζόν της La Liga, ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον για τώρα.

Κι αυτό διότι, η Αλ Σαντ στην οποία είναι προπονητής, ενώ το 2015 έως το 2019 αγωνίστηκε με τη φανέλα της ως ποδοσφαιριστής, ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Τσάβι μέχρι το 2021. Ετσι, ο άλλοτε άσος της «μπλαουγκράνα» θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι στον σύλλογο από την Ντόχα του Κατάρ και η επιστροφή του στην Μπάρτσα, για την ώρα μοιάζει αδύνατη.

Βέβαια, στο παρελθόν ο Τσάβι, έχει δηλώσει πως μεγάλο του όνειρο είναι να καταφέρει μια μέρα να κάτσει στον πάγκο της ομάδας όπου αγάπησε και αγαπήθηκε, δηλαδή την Μπαρτσελόνα...

OFFICIAL: Al-Sadd renew Xavi’s contract to continue as manager for the 2020-21 season https://t.co/HMrRwus7bX #AlSadd pic.twitter.com/bfpajhoXu2

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 5, 2020