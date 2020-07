Αντιπρόεδρος Νιούελς: «Δεν είναι απίθανο ο Μέσι να επιστρέψει μια μέρα»

Ο Λιονέλ Μέσι έχει δηλώσει αιώνια πιστός στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται πως προβληματίζει τον αντιπρόεδρο της Νιούελς Ολντ Μπόις, Κρίστιαν Ντ' Αμίκο, ο οποίος δήλωσε πως μια μέρα ο Αργεντινός σταρ, θα επιστρέψει στην ομάδα όπου έπαιζε ποδόσφαιρο μέχρι τα 13.

«Δε ξέρω αν είναι απίθανο. Όλα εξαρτώνται από εκείνον και την οικογένειά του. Ως διευθυντές πρέπει να παρέχουν το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για να τον βοηθήσουμε να πάρει μία απόφαση. Όταν ο Μαραντόνα ήρθε στης Νιούελς κανείς δεν το πίστευε. Ελπίζω να συμβεί κάτι παρόμοιο με το Λέο. Προφανώς δεν πρέπει να βγάζουμε πράγματα από το μυαλό μας. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα Ο χρόνος θα δείξει αν θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας, Πρέπει να μείνουμε ήρεμοι», ανέφερε ο Ντ΄Αμίκο στο TNT Sports.

Πριν από λίγες ημέρες η Νιούελς Ολντ Μπόις, ανακοίνωσε την επιστροφή του Νάτσο Σκόκο, ο οποίος οποίος ήρθε ως ελεύθερος στην ομάδα για την τέταρτη θητεία.

: Lionel Messi in 1993 playing for his boyhood club Newell's Old Boys. He was 5 years old here, he reportedly scored atleast 500 goals & sometimes scored 12 or 15 goals a match. He was part of the team "a Maquina del '87" that went unbeaten for 3 years. pic.twitter.com/8xrACEHc6Y

— (@historyintwits) May 21, 2019