Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο καλεντάρι του αφρικανικού ποδοσφαίρου οδήγησαν την CAF να ματαιώσει τη διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών που είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2021 στα γήπεδα του Καμερούν και ο Γιούργκεν Κλοπ.... ανασαίνει.

Παρά τις προσπάθειες της αφρικανικής Συνομοσπονδίας να μην φτάσει στο σημείο αναβολής της διεξαγωγής του πρώην «Κόπα Άφρικα», οι εναπομείναντες αγώνες των προκριματικών είναι τόσοι που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωσή τους εντός χρονοδιαγράμματος.

Έτσι, το «ραντεβού» δίνεται πλέον για τον χειμώνα του 2022 όπως ανακοίνωσε η CAF κι αυτή η είδηση σκόρπισε χαμόγελα στον Γερμανό τεχνικό της Λίβερπουλ και τους Reds συνολικά, καθώς τα μεγάλα της αστέρια από την Μαύρη Ήπειρο, όπως οι Σαλάχ (Αίγυπτος), Μανέ (Σενεγάλη) και Κεϊτά (Μάλι) δεν θα χρειαστεί να αφήσουν τις υποχρεώσεις τους με τους πρωταθλητές Αγγλίας μεσούσης της περιόδου.

Ένας πονοκέφαλος λιγότερος, λοιπόν, για τον Κλοπ και το επιτελείο του ώστε οι Reds να συγκεντρωθούν με όλες τους τις δυνάμεις στον στόχο του back-to-back.

The 2021 Africa Cup of Nations has been postponed until January 2022, according to multiple reports pic.twitter.com/tYz9qzj0oT

— B/R Football (@brfootball) June 30, 2020