Η Σαπρίσα μετά το 2-0 του πρώτου τελικού, πήρε και δεύτερη νίκη με σκορ 1-0 για να κρατήσει το τρόπαιο του πρωταθλήματος στα χέρια της και να πανηγυρίσει την κορυφή του πρωταθλήματος της Κόστα Ρίκα για 35η φορά στην ιστορία της.

Η φιέστα που έλαβε χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης πραγματοποιήθηκε με τα νέα δεδομένα, με τους παίκτες να έχουν αποστάσεις και να πανηγυρίζουν σε συγκεκριμένες θέσεις...

Δείτε τα βίντεο:

Last night, Deportivo Saprissa won their 35th Costa Rican title and became the latest side to attempt a socially distanced trophy ceremony.

