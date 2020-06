Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, στην ηλικία των 19 ετών και 183 ημερών, έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκοντας δίχτυα στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης των «τρικολόρ» με το Περού για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2018.

Μετά το 2-1 επί των Αυστραλών στην πρεμιέρα, το δεύτερο παιχνίδι αποδείχθηκε πιο δύσκολο, με τον Μπαπέ να λύνει τον Γόρδιο δεσμό και να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ.

Θυμηθείτε το ιστορικό τέρμα του Γάλλου αστέρα:

