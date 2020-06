Η φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι με κοντό μουστάκι στο Μουντιάλ του Μεξικό, του Κριστιάνο και του Μπαπέ με μπούκλα στο μαλλί και του Πογκμπά χωρίς κάποιο τρελό χτένισμα έκανε θραύση κι έτσι η σελίδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου είπα να το εφαρμόσει ανάποδα.

Οι θρύλοι των Μουντιάλ στα '70s έλαβαν με τη σειρά τους την τιμητική τους και αποτυπώθηκαν με ικανοποιητική επιτυχία ως σύγχρονα είδωλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Πελέ, ο οποίος απέκτησε μοντέρνο κούρεμα και εμφανίστηκε με σκουλαρίκι στο αυτί, ενώ ακόμη πιο πειστική μεταμόρφωση ήταν αυτή του Γκερντ Μίλερ, με ασύρματο ακουστικό, τατουάζ και... φράντζα.

Δείτε τις περίτεχνες μεταμορφώσεις:

‘‘Game of the Century’ foes Giacinto Facchetti & Gerd Muller reimagined in 2020 @azzurri @DFB_Team_EN#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/pHIgf0KmAT

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2020