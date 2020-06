Πρώην παίκτης της Μπόκα άργησε στην προπόνηση γιατί τον... απήγαγαν εξωγήινοι

Πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές κάθε φορά που αργούν σε μία προπόνηση, σκαρφίζονται τις πιο περίεργες δικαιολογίες, προκειμένου να αποδώσουν την αργοπορία τους. Αυτό που είπε όμως, Γκιγέρμο Μαρίνο ξεπερνάει κάθε φαντασία!

Ο παλαίμαχος, πλέον, ποδοσφαιριστής Γκιγιέρμο Μαρτίνο ισχυρίστηκε κάποτε ότι άργησε στην προπόνηση διότι εξωγήινοι του πήραν τη ψυχή. Ο Μαρίνο, ξεκίνησε από τη Νιουελς Ολντ Μπόις και συνέχεια πραγματοποίησε, δύο θητείες με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο άλλοτε συμπαίκτης του, Γκουστάβο Λορεντσέτι, ήταν αυτός ο οποίος έφερε στο φως της δημοσιότητας, την απίστευτη ιστορία του Γκιγέρμο Μαρίνο με τους εξωγηίνους.

[Goal] Ex-Boca star Guillermo Marino claimed he was late to training because he was abducted by aliens, according to former team-mate Gustavo Lorenzetti: "He explained that they take out your soul, analyse it and all the while on the journey they are looking after you." via … pic.twitter.com/AyMwXQ3ymu

