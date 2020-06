MLS: Επίσημη επιστροφή στις 8 Ιουλίου στην DisneyWorld του Ορλάντο!

Το MLS επιστρέφει και ανακοίνωσε πως θα κάνει ξανά σέντρα στις 8/7 με όλες τις ομάδες παρούσες στο Ορλάντο και την DisneyWorld!

Στις 8 του Ιούλη θα ξεκινήσει η φάση των ομίλων του τουρνουά που θα διεξαχθεί με τους 26 συλλόγους, ενώ, στις 25-28 του μηνός θα προχωρήσει η μίνι-διοργάνωση στους «16».

Στις 30/7 - 1/8 θα διεξαχθούν τα προημιτελικά, στις 5-6 Αυγούστου οι ημιτελικοί και τις 11 του μηνός ο μεγάλος τελικός του τουρνουά.

Τα παιχνίδια θα είναι σχεδόν καθημερινά με τρεις διαφορετικές ώρες έναρξης, με πέντε αλλαγές για κάθε ομάδα και αποστολή 23 ατόμων.

Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης στο Ορλάντο, πρόθεση του MLS είναι να επιστρέψει στα... κανονικά του με τα playoffs του Audi Cup και το MLS Cup.

MLS is Back Tournament:

• July 8-Aug. 11

• Group stage matches count in regular season standings

• Tournament winner earns a spot in CONCACAF Champions League

• MLS plans to continue with a modified regular season once the tournament is overhttps://t.co/uorpLRhcDn pic.twitter.com/LQqEYdX9j7

