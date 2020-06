Φρεντ: 600 χιλιόμετρα ανθρωπιάς με το ποδήλατο! (pic)

Επιστροφή στο σπίτι, σε συνδυασμό με μια αξιέπαινη φιλανθρωπική πρωτοβουλία. Ο Φρεντ, ο οποίος συμφώνησε να γυρίσει στην Φλουμινένσε για να κλείσει την καριέρα του, πρόκειται να μεταβεί από το Μπέλο Οριζόντε στο Ρίο ντε Τζανέιρο με... ποδήλατο!

Ο 36χρονος άλλοτε διεθνής επιθετικός, αποφάσισε να διανύσει με το ποδήλατο τα 600 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκέντρωσης τροφής για τέσσερις χιλιάδες οικογένειας.

Η... ποδηλατάδα του Φρεντ θα διαρκέσει πέντε μέρες, θα γίνει από πιο ερημικούς δρόμους ώστε να αποφύγει τον συνωστισμό και, στο πλευρό του θα έχει, εκτός από τον προσωπικό του γυμναστή, και έναν μηχανικό, έναν φυσιοθεραπευτή, έναν κινηματογραφιστή και τον μάνατζερ του.

Όλοι αυτοί, βεβαίως, θα μετακινούνται με δύο αυτοκίνητα που θα ακολουθούν τον Φρεντ και τον γυμναστή του και όλοι θα κοιμούνται σε σκηνή τα βράδια, μέχρι να φτάσουν στο Ρίο, όπου ο βετεράνος ποδοσφαιριστής θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Φλου.

