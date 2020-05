Μέλος της εθνικής Γαλλίας πούλησε σε δημοπρασία το χρυσό μετάλλιο του Μουντιάλ 2018 (pic)

Η Bundesliga επέστρεψε με Live Streaming* και προσφορές* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Οι περισσότεροι όταν κερδίζουν ένα χρυσό μετάλλιο συνήθως το βάζουν στην τροπαιοθήκη τους, ως αναμνηστικό για να θυμούνται την μεγάλη τους επιτυχία. Αλλοι πάλι αποφασίζουν να το βάλουν σε διαδικτυακή δημοπρασία, ώστε να εισπράξουν χρήματα.

Οπως έκανε ένα μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Γαλλίας, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα. Συγκεκριμένα, μέσω δημοπρασίας που διοργάνωσε το JuliensLive.com, πούλησε το μετάλλιο του έναντι 71,875 δολάρια (66.000) ευρώ.

Μάλιστα, πριν καταλήξει στον πλειοδότη, το μετάλλιο έλαβε δέκα προσφορές. Οπως και να 'χει πρόκειται για ένα... μυστήριο που παραμένει άλυτο.

SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winner’s medal awarded to a player from the champion France national football team.

Sold in today's "Sports Legends" auction taking place now on Julien's Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 21, 2020