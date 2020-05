Η πρώτη μεγάλη γκάφα της νέας εποχής! (vid)

Το ποδόσφαιρο επέστρεψε στη Νότιο Κορέα μετά την πανδημία του κορονοϊού. Και, μαζί βεβαίως με τα γκολ και τις ωραίες ενέργειες, επέστρεψαν και τα λάθη, όπως αυτό που έκαναν αμυντικός και τερματοφύλακας της FC Σεούλ.

Οι δύο τους δεν συνεννοήθηκαν (καθόλου) καλά, έκαναν δώρο την μπάλα στον επιθετικό της Πόχανγκ Στίλερς, Στάνισλαβ Ιλιουτσένκο, ο οποίος βεβαίως δεν έχασε την ευκαιρία για να πετύχει το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του.

Παρά το γρήγορο τέρμα του Ρώσου επιθετικού (3'), πάντως, η FC Σεούλ αντέδρασε και έφτασε μέχρι την ανατροπή και την «εκτός έδρας» (σε άδειο γήπεδο βεβαίως) νίκη με 2-1.

Gooooooaaaaaaaalllll of the season right there pic.twitter.com/wHSJ7JE7fq

— Pohang Steelers FC - Eng (@PohangSFC_en) May 22, 2020