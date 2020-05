Το American Dream του Γιάαπ Σταμ (vid)

Ομάδα Νέων του Άγιαξ, Ρέντινγκ, Τσβόλε, Φέγενορντ και πλέον, Σινσινάτι. Εφτά μήνες μετά την παραίτησή του από την ομάδα του Ρότερνταμ, ο Γιάαπ Σταμ ανακοινώθηκε ως νέος προπονητής της αμερικανικής Σινσινάτι.

Ο 47χρονος Ολλανδός, με σημαντική θητεία ως κεντρικός αμυντικός σε Αϊντχόφεν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λάτσιο, Μίλαν και Άγιαξ, χαρακτήρισε «όνειρο» το να εργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σταμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για ενάμισι χρόνο, θα προπονήσει τρεις συμπατριώτες του: Τον επιθετικό Γιούργκεν Λοκάντια (δανεικός από την Μπράιτον), τον μεσοεπιθετικό Σιμ ντε Γιονγκ και τον αμυντικό Μάικελ Φαν ντερ Βερφ.

We wanted to share some news... you'll want to watch to the very end.#AllForCincy // #FCCincy pic.twitter.com/9SdHsE8Xfb

— FC Cincinnati (@fccincinnati) May 21, 2020